Сеул, , 15:19 — REGNUM Спецсамолёт главы КНДР совершил перелёт из Пхеньяна на восточное побережье страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на публичный веб-сервис Flightradar24, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

По данным сервиса, реактивный самолёт Ан-148 Air Koryo, используемый Ким Чен Ыном для коротких перелетов и проведения инспекций, был замечен в небе над Пхеньяном около 10:00 по местному времени. Предполагается, что самолёт направлялся в город Хампхын, сигнал был потерян в близи уезда Ёдок провинции Хамгён-Намдо.

Кто именно находился на борту лайнера пока не известно, однако в связи с тем, что самолёты в воздушном пространстве КНДР можно заметить не часто, существуют предположения, что Ким Чен Ын находился на борту воздушного судна.

Отмечается, что на восточном побережье, куда отправился самолёт, также находится город Синпхо, где ведется строительство новой подводной лодки с баллистическими ракетами на борту.

Напомним, что глава КНДР не появлялся на публике неделю.