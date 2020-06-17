Москва, , 15:24 — REGNUM Обсуждение в США возможных санкций против «Северного потока — 2» негативно отражается на восстановлении мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил 17 июня министр энергетики России Александр Новак во время онлайн-конференции «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех».

Министр отметил, что протекционистские меры сохранились даже в период кризиса, это видно по проекту «Северный поток — 2» и соответствующим заявлениям в Сенате США. Такие действия не способствуют тому, чтобы мировая экономика восстанавливалась общими усилиями, чтобы развивались рыночные инструменты.

Возможные санкции «не накладывают положительный отпечаток на развитие ситуации», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня на рассмотрение Сената Конгресса США был внесён законопроект о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: Сенат США поддержал проект о новых санкциях против «Северного потока — 2»