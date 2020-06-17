Хельсинки, , 15:38 — REGNUM В Финляндии конституционный комитет Эдускунты предложил депутатам лишить иммунитета от судебного преследования депутата Юхи Мяенпяя. Ранее представитель националистической партии Истинных финнов позволил себе высказывание, которое, по мнению прокуратуры, послужило подстрекательством к «возбуждению ненависти» по отношению к мигрантам и просителям убежища на территории Финляндии. Об этом 17 июня сообщило финское издание Svenska Yle.

В июне 2019 года Юхи Мяенпяя сделал несколько заявлений перед парламентским пленарным заседанием по вопросам иммиграции.

Генеральный прокурор Финляндии считает, что слова парламентария могли оскорбить мигрантов и просителей убежища, тем самым парламентарий использовал ненавистнические высказывания (hate speech).

В свою очередь, 17 июня конституционный комитет Эдускунты опубликовал свое решение, согласно которому предложение о лишении депутата неприкосновенности может быть вынесено на всеобщее голосование парламентариев. Решение комитета было принято 12 голосами против 5. Стоит отметить, что три депутата, проголосовавшие против, были однопартийцами Юхи Мяенпяя.