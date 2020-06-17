Москва, , 15:07 — REGNUM В Астраханской области долгое время не использовалось закупленное для медицинских учреждений дорогостоящее оборудование. Как сообщает ИА REGNUM, об этом генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил во время своего выступления на «правительственном часе» в Совфеде 17 июня.

В ходе доклада Краснов рассказал о проблемах в российском здравоохранении, включая дефицит кадров, плохое состояние медицинских учреждений и недостаток оборудования для диагностики заболеваний.

Астраханскую область генпрокурор назвал в числе регионов, которые долгое время не использовали дорогостоящее оборудования, уже закупленное для медицинских учреждений. Причины таких фактов установят прокурорские проверки.

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