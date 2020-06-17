Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM Депутату городской думы Екатеринбурга Андрею Пирожкову передали повестку в военкомат. Об этом заявил сам парламентарий в Facebook.

Хотя у Пирожкова есть военный билет, его призывают прийти «на мероприятия, связанные с призывом». Сам парламентарий считает, что активизация военкомата имеет политические причины. Депутат призывал открыть торговые центры, несмотря на продолжающийся «режим повышенной готовности».

«Я не скрывал, что буду голосовать против отчета Главы Екатеринбурга», — добавил Пирожков.

В ближайшее время депутат посетит военный комиссариат. Ранее парламентария уже вызывали в военкомат, несмотря на наличие военного билета.

Как сообщало ИА REGNUM, на ближайшем заседании гордумы будет рассмотрен отчёт градоначальника за 2019 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбургский депутат отказался извиняться перед военкомом