Уфа, , 15:02 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь внёс поправки в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба главы республики.

Согласно документу, жители республики должны надевать маски выходя из дома (за исключением пляжей). Кроме этого, в магазинах, финансовых учреждениях и МФЦ необходимо быть также в перчатках.

Отмечается, что с 22 июня разрешается возобновить деятельность фитнес-центров (кроме саун) при условии строгого соблюдения санитарных норм. С 29 июня возобновляется работа спортивных секций и спортзалов, а также плавательных бассейнов, аквапарков и других учреждений физкультуры и спорта.

Специально оборудованные пляжи начнут работать с 15 июня. А в с 29 июня — дома отдыха, санатории и другие подобные учреждения.

Детские санатории открываются с 1 июля, а детские оздоровительные и пришкольные лагеря — с 3 июля.

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