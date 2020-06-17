Париж, , 14:56 — REGNUM Ассоциация мэров Франции приветствует обязательное возвращение всех учащихся в школу 22 июня 2020 года, но поинтересовалась реализацией санитарного протокола, сообщает Le Figaro.

«Решение вернуться в школу, которое, вступит в силу за две недели до конца учебного года, является весьма символичным. Но возвращение всех учеников однако подразумевает соблюдение ряда условий, особенно присутствие учителей и значительное смягчение санитарного протокола», — отметили в Ассоциации мэров Франции.

По данным ассоциации, первые детали, касающиеся введения социальной дистанции и поддержания изолированности групп учащихся, уже вызывают вопросы.

Издание также отмечает, что Ассоциация малых французских городов ранее попросила о более значительном «смягчении» санитарных мер. Для Ассоциации малых городов Франции под председательством Кристофа Бийона, соблюдение санитарных норм «не позволяет большинству мэров небольших городов разрешить всем школьникам вернуться в классы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об открытии 22 июня яслей, школ и колледжей.

Подробнее в материале: Школы и колледжи Франции начнут принимать учащихся с 22 июня — Макрон