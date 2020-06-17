Минск, , 14:55 — REGNUM Ни с 1 июля, ни позже Россия не планирует прекращать поставки газа в Белоруссию. Об этом сегодня, 17 июня заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Сославшись на данные Минэнерго РФ, посол подчеркнул отсутствие намерений прекращать поставки газа в Белоруссию. Он также призвал ориентироваться на официальные источники информации, а не на домыслы комментаторов.

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Официальный представитель России сообщил также, что в планах Москвы нет намерений изменять контрактную цену поставок газа в постсоветскую республики. Мезенцев напомнил о подписанном с правительством Белоруссии договоре, который российская сторона соблюдает и намерена соблюдать в дальнейшем.

Вместе с тем, отметил дипломат, Россия готова к переговорам о цене поставок в Белоруссию российского газа в 2021 году. Москва знает переговорную позицию Минска.

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Напомним, Александр Лукашенко неоднократно требовал от России снизить стоимость цены на газ для Белоруссии. В 2019 году он поставлялся по $127, и эта же цена осталась в контракте на 2020 год.

В нынешнем году Лукашенко обосновывает своё требование падением стоимости углеводородов на мировых рынках. В прежние годы он апеллировал к союзническим отношениям и общему трагическому прошлому во время Великой Отечественной войны. При этом Лукашенко не считает Отечественные войны «нашими» для себя (и, видимо, для Белоруссии).

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о наличии задолженности белоруской стороны за поставки газа в размере $165,57 млн. Минэнерго Белоруссии отрицает наличие долга и требует от российской стороны расчётов калорийности поставляемого газа.

Лукашенко подкрепил свои требования захватом собственности Газпрома в Белоруссии — с 15 июня дочернюю компанию ОАО «Белгазпромбанк» возглавляет экс-глава Нацбанка постсоветской республики Надежда Ермакова. Легитимное правление банка арестовано, его активами белорусские силовики распоряжаются по своему усмотрению. Параллельно Лукашенко начал процессы в отношении других белорусских активов российского бизнеса — «БПС-Сбербанка» и «Банка БелВЭБ».

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