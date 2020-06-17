Москва, , 15:02 — REGNUM Обвинения в адрес России со стороны Грузии о том, что на журналиста Георгия Габунию готовилось покушение, абсурдны. Об этом заявил 17 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу. Чеченский лидер заявил с иронией, что его приказ был бы исполнен.

Песков отметил, что в произошедшем в Грузии инциденте обвиняли едва ли не официальное руководство России. В Кремле при этом подчёркивали, что подобные обвинения абсурдны и не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Георгий Габуния скандально известен резкими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина. Гендиректор грузинского телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что по приказу Кадырова на Габунию готовили покушение.

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