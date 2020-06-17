Аддис-Абеба, , 15:06 — REGNUM Более 20 высших должностных лиц Организации Объединенных Наций (ООН) из различных африканских стран высказали свое возмущение системным расизмом и жестокостью полиции в США и во всем мире. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на письмо африканских представителей в ООН.

Авторы письма, в том числе глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и глава Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) Винни Бяньима отметили, что организация должна предпринимать больше усилий, чтобы устранить «пятно расизма на человечестве».

В письме они сообщили, что расизм существует и в ООН, и в первую очередь организация нуждается в честной оценке самой себя, если она намерена вести более широкую борьбу за равенство во всем мире.

Африканские лидеры призвали ООН «использовать все свое влияние, чтобы еще раз напомнить всем нам о неоконченной борьбе за устранение расизма».