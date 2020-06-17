Берлин, , 14:53 — REGNUM

Расширение для Европейского союза — это вопрос выживания, тем более в нынешних кризисных обстоятельствах, ведь ЕС — объединение экспансивного типа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 июня, комментируя высказывания главы МИД Германии.

Как сообщалось ранее, Хайко Маас заявил, что Германия во время своего председательства в Евросоюзе будет поддерживать процесс присоединения к ЕС балканских стран. «Мы согласны с тем, что как ЕС мы должны продолжать политику расширения» , — сказал он.

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«Расширение для Европейского союза, политико-экономического объединения экспансивного типа, — это вопрос выживания. Тем более в сегодняшних кризисных обстоятельствах, которые настойчиво требуют от политиков демонстрации «позитива».

Конечно, европейские «гранды» хотели бы ещё какое-то время подержать балканские страны «на привязке»: очень близко, но не внутри, без крупных обязательств со стороны самого ЕС. Это, однако, у них не получится. Не входящие в ЕС балканские страны слишком долго «готовили» к вступлению, им это надоело, они от этой подготовки устали. Могут ли они передумать? Вряд ли. Но руководству ЕС придётся принимать реальные решения, брать эти страны на свой кошт. Это приведёт к увеличению внутренних экономических и социальных диспропорций в ЕС.

Теперь давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны, со стороны стран, вступивших в ЕС в конце 1990-х и начале 2000-х годов, а также потенциальных новых членов. На общественном уровне они всё больше отдают себе отчёт в том, что стремились в другую Европу. Деградация европейских культурных и политических реалий идёт очень быстро. Это понимание берут на вооружение оппозиционные политики.