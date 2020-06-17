Москва, , 14:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассчитывает извлечь выгоду из массовых беспорядков. Об этом 17 июня заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, Трамп надеется, что люди, устав от беспорядков, проголосуют за него, как за консерватора и противника подобных вещей.

«Проблема в том, что основной противник Трампа — это не Джо Байден. Основной кандидат против Трампа — это «антиТрамп». То есть протестное голосование», — сказал Абзалов.

Политолог признал, что в этом смысле ситуация в США схожа с последними президентскими выборами на Украине, когда большинство избирателей проголосовало за Владимира Зеленского не из симпатии к нему, а из антипатии к его предшественнику Петру Порошенко.

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