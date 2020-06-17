Москва, , 14:48 — REGNUM Россия будет приветствовать решение США использовать свое влияние для немедленного прекращения огня в Ливии. Об этом 17 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если США смогут использовать свое влияние в ливийском конфликте, чтобы подкрепить усилия России и других внешних игроков, которые выступают за немедленное объявление прекращения огня, я думаю, это было бы весьма и весьма позитивно», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, США не в первый раз заявляют, что Россия вмешивается в дела Ливии. Между тем сами лидеры обеих сторон конфликта в Ливии проявляли инициативу по привлечению России к посредничеству в переговорах.

Напомним, 2 июня глава Ливийской национальной армией Халифа Хафтар согласился возобновить переговоры с главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем в рамках Совместной военной комиссии «5 + 5».

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