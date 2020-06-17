Брюссель, , 14:49 — REGNUM Депутат Европарламента от Польши Анджей Халицкий написал генеральному прокурору Грузии письмо с призывом освободить совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Георгия Руруа. Текст письма евродепутат опубликовал 17 июня на своей странице в соцсети Twitter.

Руруа задержан по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Представители оппозиции заявляют, что его якобы преследуют по политическим мотивам.

«Выполнение всех пунктов соглашения от 8 марта принесет пользу всем политическим партиям. Я написал генеральному прокурору Грузии о последнем «политзаключенном», упомянутом в соглашении», — написал Халицкий.

В тексте письма он просит выпустить Руруа на свободу, указывая на то, что в других случаях обвиняемых по подобным делам выпускают под залог.

Стоит, что текст соглашения от 8 марта, заключенного между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционными партиями, не был опубликован. Представители властей заявляют, что о «политзаключенных» там не говорится, а только указывается, что недопустимо использовать судебную систему для политических целей.

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