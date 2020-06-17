Москва, , 14:48 — REGNUM Россия призывает Республику Корею и КНДР к сдержанности и ответственности за ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявил 17 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам специального совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Корейским сторонам следует поддерживать в регионе спокойную и стабильную ситуацию, добавил Лавров и выразил надежду, что призыв Москвы будет услышан.

Глава МИД добавил, что надеется на возвращение к шестисторонним переговорам по решению проблем Корейского полуострова и возобновление прерванного диалога по обеспечению мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения отношений с Сеулом в КНДР было взорвано здание координационного бюро Южной Кореи, расположенное возле демилитаризованной зоны в городе Кэсон. В Южной Корее пригрозили «расплатой» в случае, если КНДР начнёт военные действия.

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