Евпатория, Крым, 17 июня 2020, 14:43 — REGNUM Экс-замначальника департамента городского хозяйства Евпатории, задержанный по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, был ранее судим за аналогичное правонарушение, но продолжал работать в кресле чиновника. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.
В связи с этим органы следствия дадут правовую оценку действиям вышестоящих должностных лиц администрации города.
Напомним, ранее бывшего замначальника департамента городского хозяйства Евпатории Андрея Тюрягина приговорили к двум годам условного заключения за нанесение ущерба бюджету на 26 млн рублей.
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