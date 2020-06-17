Евпатория, Крым, , 14:43 — REGNUM Экс-замначальника департамента городского хозяйства Евпатории, задержанный по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, был ранее судим за аналогичное правонарушение, но продолжал работать в кресле чиновника. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

«Задержанный, находясь в аналогичной должности, в 2020 году уже привлекался СКРФ к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В мае в отношении него был вынесен обвинительный приговор. Несмотря на это, он продолжал находиться на рабочем месте, взаимодействуя с сотрудниками», — уточнили в СК.

В связи с этим органы следствия дадут правовую оценку действиям вышестоящих должностных лиц администрации города.

Напомним, ранее бывшего замначальника департамента городского хозяйства Евпатории Андрея Тюрягина приговорили к двум годам условного заключения за нанесение ущерба бюджету на 26 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Евпатории чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями