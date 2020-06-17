Москва, , 14:39 — REGNUM Реформы во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо проводить с учетом конкретных фактов и полученного опыта, заявила 17 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

По его мнению, ВОЗ можно совершенствовать, как и любую другую структуру. Вместе с тем реформирование не может быть основано на «политических месседжах», отметил министр. Он напомнил, что внутри самих США идет очень жесткий разговор о необходимости реформирования правоохранительных органов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает отношения с ВОЗ. Поводом для такого решения стал отказ организации проводить реформы, предложенные Вашингтоном. Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в якобы сокрытии масштабов пандемии.

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