Москва, , 14:31 — REGNUM

В нынешней ситуации для российской власти выбор стоит не между экономическим ростом и сохранением жизни людей, а между сохранением жизни людей по-отдельности и обеспечением долгосрочной жизнеспособности народа и страны в целом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 июня, комментируя высказывания Дмитрия Медведева.

Как сообщалось ранее, в своей статье для издания «Россия в глобальной политике» заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что российская экономика в 2020 году столкнулась с тремя шоками: сокращением цен на нефть, экономическим спадом и снижением объемов экспорта.

Читайте также: Медведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году

«В статье заместителя председателя Совета безопасности особенно показательным для меня стал следующий момент. Говоря о «внутреннем шоке» для экономики России, ставшем результатом «регуляторных решений» со стороны государства, Дмитрий Медведев пишет: «…время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро». Уверен, что это не так. Отмена «регуляторных решений», то есть разрушивших многие предприятия мелкого и среднего бизнеса явно избыточных карантинных ограничений, конечно, важна, но собственно восстановление предпринимательской деятельности будет зависеть не от этого, а от восстановления резко и глубоко упавшего спроса.

С этим, однако, судя по статье Медведева, предвидятся серьёзные проблемы. Он прямо говорит, что «помощь требуется огромному числу людей, колоссальные средства понадобятся для оживления хозяйственной жизни», и одновременно даёт понять, что государство не в состоянии оказать гражданам и бизнесу поддержку, сопоставимую с масштабами их потерь.

Тем более, как мне думается, у нас нет оснований ожидать скорого восстановления внешнего спроса — на российский экспорт.

Обратите внимание на цифры: Медведев говорит, что мировую экономику ждёт спад до 3%, а российскую — 5%. Представьте теперь последствия такого спада для всех сторон нашей жизни, для состояния здоровья народа, для его ж елания жить и воспроизводиться.

Итак, совершенно очевидно, что длительная экономическая деградация, которую спровоцировали карантинные меры, также чревата человеческими жертвами, — Медведев сам это признаёт. Так стоило ли на общенациональном уровне «подчинять экономическую логику логике медицинской»?