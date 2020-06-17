Москва, , 14:30 — REGNUM Европейское общество пытаются заразить вирусом нацизма, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 17 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя беспорядки во Франции.

«Это симптомы. Это коррелируется с тем, что происходит в США. Эта болезнь будет переноситься с территории США на территорию Европы. Но эти вещи вызывают во французском, в американском обществе ответную реакцию, белую реакцию, — сказал Мухин. — Которая уже оформлена политически и превращается в нацизм. И это уже опасно. Я вижу симптомы, которые стимулируют эти вещи. Это попытка заразить общество вирусом нацизма, ослабив политическую систему. Мы рискуем получить не одну Германию, как в середине XX века, а несколько государств, которые будут вести себя крайне агрессивно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, около 5500 человек приняли участие в демонстрации медперсонала во французском Нанте, где произошли столкновения перед префектурой.