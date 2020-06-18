Остров Хоккайдо, Япония, , 08:05 — REGNUM В то время как столичные японские комментаторы пытаются убедить себя и свою аудиторию, что в вопросе возврата «северных территорий» у Японии еще не все потеряно, их коллеги с Хоккайдо проявляют больше здравомыслия, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Токийские эксперты по японо-российским отношениям продолжают подслащивать горькую пилюлю, настаивая в своих комментариях, что «возвращение северных территории» вопрос якобы всего лишь времени. При этом ссылаются эти эксперты на неназванные источники аж в администрации российского президента. Их коллеги с северного японского острова Хоккайдо, в статье в газете «Хоккайдо симбун» видят происходящее в более реальном свете. Их доказательства основываются не на слухах, а на тексте предложенных поправок в российскую Конституцию, в той части, которая прямо запрещает какое-либо отчуждение территорий.

При этом авторы статьи вспоминают и заявление российской стороны о том, что никакого пересмотра итогов Второй мировой, а, следовательно, и «возвращения» Курил Японии нет и быть не может. Поэтому план Токио прокрасться на Курилы под видом «совместного хозяйственного использования» посредством введения особого, нероссийского законодательства для «японских экономических десантников» также становится лишь предметом пустых мечтаний сторонников реванша.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «На Хоккайдо лучше понимают японо-российские отношения, чем в Токио».