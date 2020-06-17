Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пообщался по телефону с сенатором штата Джорджия в США Дэвидом Перьдю, сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Согласно официальной информации, речь шла о стратегическом партнерстве между двумя странами и его дальнейшем углублении, особенно в таких направлениях, как оборона и безопасность, торговля и экономика.

«Сенатор Пердью отметил, что поддержка национальных интересов и вопросов безопасности Грузии будет учтена на законодательном уровне — в акте авторизации обороны США, что еще раз подтвердит двухпартийную поддержку Грузии в Конгрессе», — говорится в сообщении.

Среди других тем обсуждалась ситуация на «оккупированных территориях», была зафиксирована поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии, подчеркнута необходимость обеспечения стабильного развития и безопасности Черноморского региона и роль Грузии в этом деле.

Премьер поблагодарил США за финансовую поддержку Грузии в борьбе с коронавирусом, в числе за финансирование Центра общественного здравоохранения и лаборатории имени Лугара.

Отметим, что ранее грузинская оппозиция и СМИ несколько дней муссировали обращение 12 американских законодателей, которые в числе других вопросов призывали администрацию США обратить особое внимание на связи грузинского олигарха Бидзины Иванишвили с Россией.