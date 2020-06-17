Москва, , 14:27 — REGNUM Площадь вырубленных и повреждённых лесов в России превысила 30 млн гектаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

«Ежегодно увеличивается площадь вырубленных и повреждённых лесов — она превышает 30 миллионов гектаров», — заявил Краснов.

По его словам, в 2019 году в пяти регионах России — в частности, Бурятии, Приморском, Забайкальском, Хабаровского краях и в Новосибирской области — завели уголовные дела по фактам контрабанды в 60 тыс. кубометров древесины в Китай.

Кроме того, прокуроры обнаружила недостаточный уровень подготовки к пожароопасному сезону в ряде регионов России.