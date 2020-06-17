Киев, , 14:29 — REGNUM На переговорах в «нормандском формате» глава офиса президента Украины Андрей Ермак принципиально говорит на украинском языке. Об этом он заявил 17 июня в интервью изданию «Левый берег».

«Расскажу вам такую деталь: когда мы ведём переговоры в нормандском формате, я всегда говорю на украинском языке, а во время выступления Козака (заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака — ИА REGNUM) и российской стороны работает переводчик. Это принципиальная позиция», — рассказал Ермак.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать притворяться украиноязычным и прекратить насильственную украинизацию в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины заявил, что ожидает проведения саммита лидеров «Нормандской четвёрки» в ближайшие месяцы.

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