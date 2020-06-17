Минск, , 14:17 — REGNUM Власти Белоруссии должны полностью соблюдать основные права и свободы граждан, им следует немедленно освободить произвольно арестованных гражданских активистов, а также обеспечить полное соблюдению законности и прозрачное расследования инцидентов с претендентами на пост президента Белоруссии. Об этом говорится в распространённом 17 июня заявлении представительства ЕС в Белоруссии.

«По мере вступления Белоруссии в президентскую избирательную кампанию 2020 года особенно важно, чтобы основные права и свободы были полностью соблюдены. Крайне важно, чтобы белорусские власти обеспечили обстановку, позволяющую провести конкурентные политические выборы. В этом контексте мы обеспокоены недавними действиями против Виктора Бабарико и призываем к полному соблюдению законности и прозрачному расследованию», — сказано в заявлении от имени главы представительства Евросоюза в постсоветской республике Дирка Шубеля.

Он указал на необходимость расследования действий, предпринятых властями против других участников президентской кампании. В частности — Светланы Тихановской.

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«Мы обеспокоены сообщениями о случаях жестокого обращения милиции и плохих условиях содержания лиц, осужденных за участие в мирных протестах в период с 6 мая по 10 июня. Продолжаем призывать белорусские власти немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов и полностью соблюдать свои международные обязательства по Конвенции ООН против пыток, участником которой является Белоруссия», — сказано в заявлении официального представителя Евросоюза.

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«Как было сказано в совместном заявлении ЕС, Великобритании и США две недели назад, опираясь на позитивное сотрудничество последних трех лет, проведение этих выборов станет ключевым элементом дальнейшего развития отношений ЕС и Белоруссии», — отметил Шубель.

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Напомним, официальный старт президентской кампании дан 8 мая. Центризбирком зарегистрировал 15 претендентов на президентский пост, из которых двое уже вышли из процесса.

Согласно опросам общественного мнения и оценкам экспертов, квартет лидеров представлен экс-главой правления «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико, бессменным (с 1994 года) лидером Александром Лукашенко, экс-главой «Парка высоких технологий» Валерием Цепкало и Светланой Тихановской — женой арестованного популярного блогера Сергея Тихановского, которого Центризбирком не допустил к госрегистрации.

Для регистрации кандидатами в президенты ЦИК требует до конца текущей недели сдать не менее 100 тыс достоверных подписей граждан, собранных за выдвижение претендента на высший государственный пост. Основным днём голосования станет 9 августа.

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