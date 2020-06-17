Белград, , 14:13 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 июня позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы «нейтрализовать вред», который ему причинила статья, опубликованная на сайте ИА REGNUM. К такому выводу пришел аналитик Al Jazeera Balkans Ненад Кулачин в материале под заголовком «Москва более конкретная, чем Брюссель: упрек Сербии из-за Китая», опубликованном 16 июня на сайте агентства.

По словам аналитика, по какому-то уже устоявшемуся правилу президент Сербии Вучич всегда накануне выборов в своей стране встречается с президентом РФ Путиным, и потом представляет это народу как особую поддержку, которую лично ему оказывает российский лидер. Поэтому, когда 29 мая проправительственная газета Večernje novosti сообщила о том, что Вучич 17 или 18 июня поедет с визитом в Москву, «многие подумали, что президент России опять будет использован для сербской предвыборной кампании», продолжил Кулачин. Тем не менее встреча не состоится, и при этом сербские СМИ никак не комментируют этот факт — всё их внимание сфокусировано на предстоящем участии Александра Вучича в параде на Красной площади 24 июня, говорится в тексте.

«Если бы не было текста, опубликованного на сайте российского федерального агентства REGNUM, почти никто бы и не вспомнил о заявленном на 17 или 18 июля визите в Москву. В этом тексте говорится, что визит был отменен, потому что российская сторона теряет доверие к Вучичу, но не было сказано, почему. И тут мы приходим к ключевому вопросу. Оставим в стороне статью российского федерального агентства, нет необходимости анализировать мотивы публикации текста. Важно, что стоит за всем этим», — считает Кулачин.

По его словам, Москва «не в восторге» от действий сербской стороны, которая сделала «острый поворот» в сторону Китая во время эпидемии коронавируса. Также Кулачин полагает, что Москва недовольна политикой Белграда на косовском направлении.

Напомним, что 14 июня на сайте ИА REGNUM была опубликована статья Анны Смирновой под названием «Москва сербским слезам не верит», в котором автор анализирует спорные моменты в сербско-российских отношениях.