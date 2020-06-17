Москва, , 14:10 — REGNUM «Справедливая Россия» видит в задержании председателя совета регионального отделения партии в Ульяновской области Михаила Сычёва попытку исключения из политического процесса накануне выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом говорится в распространенном заявлении партии за подписью Сергея Миронова.

«Мы усматриваем за этим попытку накануне выборов исключить из политического процесса «Справедливую Россию», претендующую на высокие результаты. Я сегодня же направляю запрос генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой взять под личный контроль законность действий правоохранительных органов и правомерность избирательного задержания нашего товарища», — говорится в заявлении.

Партия не согласна с действиями правоохранительных органов, демонстративно применившими к нашему товарищу — свидетелю по уголовному делу специальные средства, тем самым фактически обвиняя его в преступлении, следует из документа.

«Мы считаем такие действия при задержании члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководителя регионального отделения партии превышением необходимых и допустимых мер», — отмечается в заявлении.

16 июня 2020 года в рамках уголовного дела, возбуждённого 26 марта 2020 года, по передаче муниципального имущества города Ульяновска РПЦ был задержан Сычёв. Он подозревается в оформлении листа согласования к постановлению главы города, согласно которому имущество муниципального образования «город Ульяновск» (здание и земельный участок, аварийный жилой дом и земельный участок под ним) было передано РПЦ.

«Очевидно, что главным фигурантом по уголовному делу должен являться глава города, член «Единой России», который и подписывал постановление о передаче имущества, но в отношении него никаких процессуальных решений и действий почему-то не применяется», — указал Миронов.