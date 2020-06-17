Москва, , 14:06 — REGNUM Кремль не следит за ситуаций вокруг Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, заявил 17 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не вопрос нашей повестки дня», — заявил представитель Кремля. Ранее бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий (Романов) заперся в монастыре и отказался покидать его.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня над Сергием начался церковный суд. Ранее он был запрещен в служении, так как выступил с публичным призывом посещать церкви, несмотря на пандемию. Он высказался с критикой власти в связи в мерами по борьбе с коронавирусом.

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