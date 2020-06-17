Джакарта, , 14:05 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди приняла участие в специальном онлайн-совещании министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и России по COVID-19, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Ретно Марсуди заявила, что все страны, включая страны-члены АСЕАН и Россию, сталкиваются с одними и теми же проблемами в преодолении распространения пандемии, а также ее социально-экономических последствий.

На основании доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) количество случаев заражения SARS-CoV-2 в АСЕАН достигло 120 тысяч.

Генеральный секретарь АСЕАН заявил, что в настоящее время страны АСЕАН сосредоточены на обеспечении стабильности финансового сектора и системы социальной защиты, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.

По данным МИД Индонезии, Россия предложила АСЕАН развивать сотрудничество в многосторонних форматах, в том числе по линии органов ООН, таких как ВОЗ, в преодолении пандемии и ее экономических последствий.

Глава МИД Индонезии подняла три вопроса предлагаемого сотрудничества между АСЕАН и Россией: разработка и закупка вакцин и лекарств; сотрудничество в области здравоохранения с помощью различных механизмов, существующих в АСЕАН; сотрудничество в контексте восстановления экономики.

Индонезия также призвала Россию стать ведущим игроком в улучшении управления общественного здравоохранения в регионе, включая предотвращение будущих кризисов.

Кроме того, Индонезия обратилась с просьбой о том, чтобы две региональные организации (АСЕАН и Евразийской экономической комиссией (ЕЭС)) смогли изучить вопрос о сотрудничестве, как это было согласовано в меморандуме о сотрудничестве АСЕАН — ЕЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает стремиться к расширению сотрудничества между АСЕАН и Россией, особенно в нынешней кризисной ситуации.

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