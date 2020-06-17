Веллингтон, , 14:11 — REGNUM Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о закрытии посольства в Ираке. Об этом 16 июня сообщается на официальном сайте правительства страны.

«Это решение не было легкомысленным и никоим образом не свидетельствует об отношениях Новой Зеландии с Ираком», — отмечается в заявлении.

Причиной данного шага стало решение правительства страны вывести свои вооруженные силы с территории Ирака.

Напомним, посольство Новой Зеландии в Ираке было открыто в 2015 году, целью его функционирования была поддержка военных страны, принимавших участие в контртеррористической операции. С выводом войск необходимость в работе дипломатического представительства отпадает.