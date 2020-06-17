Киев, , 14:07 — REGNUM К 2023 году Украина должна избавиться от прямого финансирования за счёт средств Международного валютного фонда (МВФ), сообщила 17 июня пресс-служба министерства финансов Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал эту задачу «стратегической» и заявил, что министерство разработало проект стратегии действий, направленных на достижение данной цели.

«В документе с рабочим названием «Самодостаточность» (Graduate from IMF) в целом речь идёт о пяти направлениях. Среди них — эффективные бюджетные расходы, налоговое стимулирование экономики, взвешенная финансовая и долговая политика, качественные кадры и диджитализация, детенизация», — рассказал он.

Марченко отметил, что к 2022 году Украина завершит текущую программу сотрудничества с МВФ, а к 2023 году определится с новым форматом взаимодействия с фондом.

Министр анонсировал создание Службы финансовых расследований, которая должна заменить налоговую милицию Украины, а также «перезапуск» Гостаможни и Налоговой с обновлением кадров на 50−60%.

«Готовим электронную акцизную марку для алкоголя и табачных изделий. Уже начат пилотный проект по автоматическому оформлению экспорта, и до конца текущего года мы планируем, что до 500 таможенных деклараций в день будут оформляться автоматически», — рассказал он.

По словам Марченко, в итоге соотношение долга Украины к ВВП страны должно снизиться до 55%, вдвое уменьшится объём неработающих кредитов, а также повысится размер гарантированной суммы возмещения вкладов физических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов назвал последние договорённости Украины и МВФ «программой демонтажа страны», отметив, что в реальности будет выполняться программа МВФ, а не популистские планы правительства Украины.

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