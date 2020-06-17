Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Петербург уже начал жить «в долг» из-за коронавирусного кризиса. При этом власти Северной столицы не видят причин отказывать в миллиардных выплатах частным концессионерам по проекту Западного скоростного диаметра. Об этом заявил 17 июня вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мост на ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ежегодно Петербург платит концессионерам ЗСД около 4,5 млрд рублей «недополученной прибыли», если по платной трассе через город проехало недостаточно автомобилей.

Беспартийный депутат Михаил Амосов предложил в 2020 году воспользоваться пунктом о форс-мажоре в контракте и не платить эти деньги. Однако Батанов заявил, что не считает ситуацию с пандемией коронавируса «форс-мажорной» для проекта ЗСД, хоть и признал, что городской бюджет находится в сложном положении.

«У нас у бюджета форс-мажор. У нас наиболее пострадавшая отрасль — это бюджет. Мы с вами живем в долг. Занимаем не для того, чтобы строить, а чтобы социальные выплаты производить», — сказал Батанов.

«Может быть, они тогда тоже подужмутся?» — предложил Амосов, имея в виду концессионеров ЗСД. На его взгляд, было бы справедливо не платить «неустойку» именно в 2020 году с учетом всех обстоятельств.

«Справедливо только одно: честно выполнять свои договорные обязательства», — отозвался Батанов. Он напомнил, что Петербург исполнял свои обязательства по договорам и во время дефолта 1998 года, а также во время кризисов 2008 и 2009 годов.

«Ни на день мы не просрочили», — подчеркнул вице-губернатор.

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Напомним, властям пришлось скорректировать бюджет 2020 года из-за коронавируса, нарастив дефицит до 111 млрд рублей, при этом ради экономии были урезаны, например, жилищные программы «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир», потерявшие около 5 млрд рублей, примерно столько же потеряла программа развития метрополитена, Смольный также фактически отказался финансово участвовать в капитальном ремонте многоквартирных домов в текущем году, переложив бремя исключительно на жителей.

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