Киев, , 13:55 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль под видеозапись заявил, что готов подать в отставку в случае соответствующего требования президента Зеленского и фракции «Слуга народа», даже в случае действия иммунитета.

Об этом сообщил 17 июня народный депутат Рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что на этой неделе Рада может принять обновленную программу действий кабмина, что по законодательству дает иммунитет правительству от отставки на год.

«Мы договорились с премьер-министром — что в случае, если внутри нашей политической фракции возникнет недоверие к премьер-министру, то он самостоятельно уйдет в отставку. И это мы зафиксировали», — отметил Качура.

Сам Шмыгаль ситуацию со своей возможной отставкой, несмотря на иммунитет, пока не прокомментировал.

ИА REGNUM отмечает, что правительство Гончарука на момент отставки также имело иммунитет. Чтобы обойти это препятствие, Гончарук сам подал заявление о сложении полномочий.