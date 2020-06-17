Багдад, , 14:00 — REGNUM Правительство Ирака назвало первый раунд диалога между США и Ираком успешным. Об этом 17 июня сообщается в заявлении офиса премьер-министра страны Мустафы аль-Казими.

«Первый раунд переговоров о стратегическом диалоге между Ираком и США прошел успешно. Власти страны подчеркнули, что суверенитет государства имеет первостепенное значение», — отмечается в заявлении.

Темой переговоров стало обсуждение сроков вывода американских войск из страны. Тем не менее сроков реализации данного решения названо не было.

Напомним, после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны.