Минск, , 13:51 — REGNUM Приглашение на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 17 июня заявил журналистам российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Мы благодарны главе белорусского государств за готовность принять участие в торжествах», — сказал посол. По его словам, участие Лукашенко в параде подтверждает единство подходов двух стран в оценке подвига советского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, сове участие в параде Победы в Москве Александр Лукашенко подтвердил 16 июня во время рабочей поездки в Гродненскую область.

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