Москва, , 14:00 — REGNUM Версия о том, при Михаиле Горбачёве Советский Союз был готов передать Карелию Финляндии, имеет право на существование. Об этом написал 17 июня в член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) в Twitter.

Сенатор напомнил, что незадолго до распада СССР министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе отдал США огромные водные пространства в Беринговом море. В 1990 году он подписал с госсекретарём США Джеймсом Бейкером соответствующее соглашение.

Потому «либеральная часть Политбюро» могла согласиться и на передачу Карелии, это «весьма вероятно», добавил Пушков.

«Нынешние поправки в Конституцию исключают саму такую возможность», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном отторжении Карелии от СССР в пользу Финляндии написал в своей книге бывший эксперт МИД Финляндии Юкки Сеппинен.

Читайте также: СССР при Горбачёве мог отдать Карелию Финляндии, заявил бывший дипломат

А также: Попытки торговать землей России должны быть признаны преступными