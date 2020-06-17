Стокгольм, , 13:52 — REGNUM После начала пандемии коронавирусной инфекции министерство иностранных дел Швеции рекомендовало своим гражданам не совершать никаких поездок за границу. Рекомендации ведомства действуют до 15 июля. Однако уже сейчас в распоряжении журналистов Expressen находится составленный властями список стран, куда, как ожидается, шведы смогут путешествовать. Об этом 17 июня сообщила шведская газета.

Напомним, что сразу после ухудшения эпидемиологической ситуации в мире внешнеполитическое ведомство Швеции рекомендовало не совершать каких-либо поездок за рубеж. Данная мера не предполагает прямого запрета, однако если гражданин все же совершит поездку и с ним что-либо случится, то он не сможет рассчитывать на помощь шведских властей, так как заранее был предупрежден о нежелательности международных рейсов.

Данная рекомендация действует до 15 июля. Однако журналистам Expressen удалось получить новые директивы, составленные министерством иностранных дел, включая список безопасных для путешествий стран.

Согласно информации издания, полученной из источников в правительственных учреждениях, министерство иностранных дел Швеции в скором времени объявит о новых директивах на лето. Предполагается, что с 30 июня граждане смогут совершать поездки в следующие страны: Грецию, Хорватию, Италию, Испанию, Португалию, Словению, Францию, Исландию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург.