Кампала, , 13:44 — REGNUM Избирательная комиссия Уганды ввела запрет на массовые предвыборные митинги и призвала кандидатов агитировать электорат через СМИ. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на постановление Избирательной комиссии.

В комиссии заявили, что всеобщие выборы в Уганде пройдут в январе 2021 года с учетом соблюдения жестких мер по защите избирателей от коронавируса. В день голосования избирателей обяжут надевать маски, мыть руки и соблюдать меры социального дистанцирования.

Комиссия сократила сроки подготовки выборам, включая сроки выдвижения кандидатов, до менее чем шести месяцев.

На выборах в январе 2021 года будут избраны президент, депутаты парламента и члены местных органов власти. Действующий президент Йовери Мусевени, который отбывает пятый срок своих полномочий, имеет право на новый срок, однако до сих пор он не объявил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру.