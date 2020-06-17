Москва, , 13:40 — REGNUM Российский общественный и политический деятель, писатель, блогер Николай Стариков на своем сайте опубликовал материал в поддержку поправок к конституции, касающихся суверенитета и территориальной целостности России.

«Изменения вносятся в очень большое количество статей, всего меняется текст более чем в двух сотнях мест. Разобраться не юристу сложно. Поэтому в серии статей, мы поговорим о простых и ясных причинах, проголосовать «за» поправки в Конституцию», — пишет Николай Стариков.

Одна из причин сказать «да» поправкам — Конституционный запрет на нарушение целостности территории России и даже на призывы к подобным действиям, считает он.

«Речь идет о Статье 67, которая дополнена новой частью 2.1, согласно которой Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. Согласно новому тексту Конституции с поправками, разговоры (переговоры) о передаче Курил Японии должны стать атрибутом прошлого. Теперь глава государства или министр иностранных дел просто не имеет права вести такие переговоры — это будет прямым нарушением Конституции. Но ведь внутри России есть пусть и небольшие, но есть — силы, желающие что-то от России — матушки отрезать и кому-нибудь отдать. Самый яркий пример — это Крым. Сколько либеральных деятелей выступало с подобными призывами? Есть даже партия «Яблоко», постоянно «корректирующая» свою позицию, по мере изменения законодательства. Но ведь в 2016 году они шли на выборы в Госдуму с такими идеями, вместе с партией «Парнас!», — считает Николай Стариков.

«В новом варианте Конституции призыв «вернуть» Крым Украине — прямое нарушение основного закона. Выступления, статьи, ролики с призывами сделать Калининградскую область частью Германии — это будет больше не «оценочное суждение» или размышление, а прямое нарушение Конституции. В Санкт-Петербурге есть силы, выступающие за отделение Северной столицы от России. И даже Ленинградской области! Сепаратисты называют этот регион «Ингрия» и постоянно «размышляют» о том, как было бы здорово эту самую Ингрию «отнять и отделить». В Сибири появились сепаратисты, начавшие размышлять о «Соединенных штатах Сибири», что на самом деле означает присоединение Сибири к США», считает Николай Стариков.

В целом, по мнению общественного деятеля, принятие поправок в Конституцию развяжет руки руководству России на международной арене — «Теперь они смогут кивать в сторону основного закона и отвергать любые попытки «поговорить» о территориальных проблемах».

«Принятие поправок в Конституцию развяжет руки правоохранительным органам и общественности. Если первые будут не слишком расторопны, то вторые смогут апеллировать уже не к простому (и, возможно, спорному) нарушению закона, а к нарушению Конституции. Это значит, что призывы к расчленению страны неизбежно прекратятся после парочки наказаний наиболее ретивых ревнителей интересов чужих государств. Ведь если у России такие деятели хотят забрать, то ведь кому-то хотят и отдать. В международной политике не бывает вакуума власти и пустоты, — продолжает Николай Стариков, — Принятие поправок в Конституцию полностью закроет все вопросы о целостности страны в информационной сфере. Никто не сможет более выступать с сепаратистскими инициативами, вызывая напряженность и волнуя общественное мнение. Кто попробует — отправится за решетку, туда, где самое место всем желающим уничтожения России путем её расчленения».

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». Так написано будет в Статье 67, часть 2.1. Обеспечивает защиту суверенитета! Это очень важные слова. Суверенитет — это обязательный атрибут сильной и независимой России», — завершает свой материал общественный деятель.