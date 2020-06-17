Москва, , 13:40 — REGNUM Китай и Индия в силах самостоятельно принять меры для исключения пограничных конфликтов. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он прокомментировал конфликт на индийско-китайской границе в районе долины Галван в Ладакхе. Песков отметил, что Москва с большим вниманием наблюдает за тем, что происходит на границе. Представитель Кремля добавил, что Китай и Индия — близкие партнеры России.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе между военнослужащими Китая и Индии произошло столкновение. Стороны обменялись взаимными обвинениями.

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