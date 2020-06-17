Киев, , 13:39 — REGNUM Служба безопасности Украины утверждает, что руководство одного из крупнейших заводов страны «Электротяжмаш» (находится в Харькове) поставляло продукцию в Россию под видом контракта с европейской коммерческой структурой.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила 17 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как установили в итоге расследования, должностные лица предприятия в течение 2019-го и в 2020 году заключали заведомо убыточные сделки, согласно которым продавали агрегаты и запчасти «крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в России». Отмечается, что расчеты по сделкам проводили в российских рублях.

В связи с тем, что топ-менеджеры продавали продукцию по ценам, которые ниже себестоимости, «Электротяжмаш» понес убытки на сумму свыше 15 млн грн.

Силовики уже провели обыски на предприятии и изъяли документацию, которая подтверждает противоправную деятельность руководства. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и решают вопрос об избрании подозреваемым топ-менеджерам меры пресечения.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня было заявлено, что завод «Электротяжмаш» в результате нынешнего кризиса потерял 65% объемов производства и срывает сроки поставок продукции, в результате чего близится к банкротству. Задекларированный убыток первого квартала составил 133 млн грн. Тогда губернатор области Алексей Кучер призвал Киев вмешаться в эту ситуацию.