Москва, , 13:37 — REGNUM Законопроект о выплатах на жилье реабилитированным жертвам политических репрессий советского периода внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Проблемы с предоставлением жилья реабилитированным жертвам политических репрессий возникли в 2004 году, тогда федеральные законодатели передали такие полномочия регионам, но при этом саму процедуру и механизм выделения денег или жилья чётко не прописали. В конце 2019 года Конституционный суд предложил депутатам внести изменение в федеральное законодательство.

Поправками предлагается предоставить реабилитированным жертвам политических репрессий советского периода финансовые выплаты за счёт федерального бюджета на приобретение или строительство жилья на прежнем месте жительства.

«Реабилитированные жертвы политических репрессий ожидают получения жилья около 30 лет. Как правило, это люди преклонного возраста, и многие из них могут не дождаться заселения, если государство срочно не выделит деньги на покупку квартир. Нужно срочно принять поправки в законодательство и выделить деньги, чтобы люди смогли переехать на своё прежнее место жительства, — заявил Миронов.