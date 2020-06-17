Москва, , 13:36 — REGNUM Генеральной прокуратуре России следует обратить внимание на проблему незаконного розлива воды в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявила спикер Совфеда Валентина Мативенко на заседании Совета Федерации, обращаясь к генеральному прокурору России Игорю Краснову.

«Хочу попросить вас лично и прокуроров регионов уделить этому вопросу больше внимания. Совет Федерации занимается этой темой вот уже второй год, и мы видим, какое получаем сопротивление, как много желающих противостоять наведению порядка в этой сфере», — заявила Мативенко.

«Понятно, что бутилированная вода — это очень доходный бизнес, дороже, чем бензин на заправках и всё остальное. И, к сожалению, пока мы не видим таких действенных мер со стороны следственных органов, МВД, Роспотребнадзора. Все знают, где и что и в каких подвалах и каких гаражах разливается — в том числе названия иностранной воды, поступающей к нам по экспорту. И мер действенных никто не принимает», — указала она.

По её словам, работа по выявлению участников незаконной деятельности давно уже проведена.

«Если нужны адреса — мы их уже собрали, я могу их назвать — Мытищи, могу другие назвать. Все знают, что разливается фальсифицированная вода, клеются фальсифицированные этикетки, поставляются в магазины и никто не действует. Ответы пока не могу найти, почему это происходит у нас в стране. Поэтому мы очень просим вас помочь нам в этой борьбе с фальсификатами бутилированной воды, выдаваемой за воду источников, импортную и так далее», — подчеркнула Матвиенко.

Краснов согласился и подчеркнул, что прокуратура усилит надзор в этом направлении.

«Скоординируем работу правоохранительных органов. Потому что некачественная питьевая вода может повлиять на здоровье наших граждан. Безусловно, допустить этого нельзя, поэтому будем ещё активнее этим заниматься», — указал он.