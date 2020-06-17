Варшава, , 13:36 — REGNUM Сравнение идеологии ЛГБТ с большевизмом, допущенное президентом Польши Анджеем Дудой во время одного из его предвыборных выступлений на прошлой неделе, могут негативно повлиять на перспективы создания постоянной американской военной базы в Польше. Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP — «Ежедневная юридическая газета»).

Идея о создании постоянной американской военной базы в Польше была выдвинута польским руководством в сентябре 2018 года. Польша обещала взять на себя значительную часть расходов по содержанию базы, и даже было придумано название — «Форт Трамп». С тех пор вопрос остался в подвешенном состоянии. Но после сообщения президента США Дональда Трампа о выводе половины дислоцированных в Германии американских войск, у польского руководства появилась надежда на то, что эти войска будут выведены в Польшу.

«Ключевую роль в переговорах по этому вопросу (о базе — ред.) играет советник президента США Ричард Греннелл. Он является откровенным геем и архитектором глобальной кампании под эгидой Вашингтона, целью которой является борьба с дискриминацией ЛГБТ-сообщества», — пишет DGP. В этой связи сравнение ЛГБТ с большевизмом оказалось очень некстати.

По сведениям газеты, посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер, которая поддерживает с Гренеллом «прекрасные» отношения, заявила в польском президентском дворце, что нельзя одновременно дружить с Вашингтоном, и применять дискриминационную риторику по отношению к ЛГБТ.

Сама Мосбахер отрицает, что говорила такое. «Еще одна недостоверная информация! Я не говорила об этом ни с президентом Дудой, ни с послом Гренеллом. Однако повторяю: США осуждают дискриминацию и ненависть на расовой, религиозной почве, происхождении или сексуальной ориентации», — написала она в своём Twitter.

В то же время кандидат в президенты от польских левых, открытый гей Роберт Бедрон отказался от запланированной встречи с президентом Анджеем Дудой по вопросу о правах ЛГБТ-сообщества в Польше.

«Я не пойду завтра на встречу с президентом Дудой, потому что чувствую, что он хочет использовать нас, хочет привлечь нас к спасению своего имиджа, к спасению себя на выборах, он очень сильно погряз и просто неискренен, это нечестно», — написал он в Facebook.

Встреча по вопросам прав ЛГБТ-сообщества была назначена на 17 июня. В ней должны были принять участие президент Дуда, Роберт Бедрон, и ЛГБТ-активист из Люблина Барт Сташевский. Бедрон обещал прийти с мамой.