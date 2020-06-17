Киев, 17 июня 2020, 13:30 — REGNUM Дело украинского самолёта Boeing, сбитого в небе над Тегерантом, может затянуться на 2−5 лет, заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин 17 июня в интервью «РБК-Украина».
По его словам, без судебного процесса дело может продлиться два года, а с учётом суда — пять лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран вскоре передаст бортовые самописцы погибшего самолёта во Францию для расшифровки.
Читайте также: Иран отправит во Францию самописцы сбитого украинского самолёта — Трюдо