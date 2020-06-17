Тбилиси, , 13:23 — REGNUM Окончательное решение по списку единых кандидатов на парламентских выборах от оппозиции по мажоритарным округам Тбилиси затянулось из-за разногласий, но обязательно будет обнародовано в ближайшую пятницу 19 июня. Такое заявление 17 июня на брифинге сделал лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, сообщает «Общественное телевидение».

«Было разногласие и мне очень жаль, когда наши сторонники, которые видят выход в единстве оппозиции, немного запутаны. Мы все соберемся в пятницу и у нас обязательно будет соответствующий ответ» — сказал Вашадзе. Он отметил, что оппозицию будут представлять те, кто имеет максимальную поддержку у избирателей.

Лидер «Новой Грузии» добавил, что в оппозиции придумали «очень интересную формулу» действий.

Стоит отметить, что представители оппозиции в Грузии с февраля заявляют, что скоро подготовят список единых кандидатов по мажоритарным округам в Тбилиси. Планируется, что в грузинской столице будет восемь округов, всего в Грузии их должно быть 30. Голосование запланировано на 31 октября.

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