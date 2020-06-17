Москва, , 13:16 — REGNUM На участках по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию процедура пройдет безопасно и на достойном уровне, считает член Общественной палаты РФ, эксперт Центра прикладных исследований и программ Константин Комков.

«Сталкиваясь на местах с тем, как идёт подготовка по вопросу обеспечения средствами индивидуальной защиты, как на самом деле в жёстком режиме представители избирательных комиссий вынуждены осуществлять подготовку по соблюдению всех нормативных и санитарно-эпидемиологических требований, мы в своей среде наблюдателей и общественников понимаем, что на участках по общероссийскому голосованию процедура пройдет безопасно и на достойном уровне. Нам есть с чем сравнить в условиях протекающей пандемии, которая, как мы видим, идет на спад уже сегодня. Мы понимаем, что не везде на должном уровне режим соблюдают люди, кто-то им пренебрегает, это видно в различных общественных сферах. В предельно конкретных условиях, которые сегодня предписал ЦИК РФ, участок для голосования и сам процесс будет безопасным местом в регионах», — рассказал Константин Комков корреспонденту ИА REGNUM.

«Как показывает мировая практика действий организаторов таких голосований в период пандемии, мы действительно, вобрали на сегодняшний день самые проверенные и работоспособные технологии, дали широкие возможности для участников голосования», — подчеркнул он.

«Другой момент — нужно ли нам останавливать политическую жизнь и избирательные процедуры? В марте, когда был период даже не эпидемиологической ситуации, а просто непонимания того, как ситуация будет развиваться после Ухани и итальянских провинций, будет ли она стремительно развиваться или нет, процессы уже были приостановлены. Был выбран важный путь — временно законсервироваться. Было ли тогда это актуальным, не ошиблись ли мы, не проведя 22 апреля общероссийское голосование? Сейчас Москва и регионы показывают, что не ошиблись. То, что мы остановили этот «поезд», это было сделано правильно. Мы не понимали угрозу опасности и как с ней бороться. Но сегодня нам удалось выстроить такую систему, при которой, и тем более в условиях спада пандемии, проведение голосования становится совершенно безопасной процедурой, доступной для россиян», — продолжил член ОП РФ.

«Третий вопрос — в ключе распространения недостоверной информации «Голос» и другие организации преследуют цель вбросить в информационное пространство как можно большее количество поводов. Считаю, что «Голос» и некоторые политические партии — закидывают большие удочки. Сейчас эти факты не окажут влияния на процесс, но спустя время будут использованы для дестабилизации демократических процедур в стране, мы должны быть к этому готовы. Меры по противодействию откровенной лжи и фейков должны показать таким недобросовестным участникам, что их работа не пройдет. Поэтому у них тактика — не расшатать сейчас, а закинуть замедленные мины, фейки, которые нам, представителям широкого экспертного сообщества, наблюдателям необходимо анализировать и разоблачать», — рассказал Константин Комков.

«Я бы акцентировал внимание на общероссийском голосовании в контексте защиты жизни и здоровья граждан, информационной безопасности. Мы понимаем, что процедуры прописаны и в них нет, например, голосования по почте, для которого пока не создана соответствующая инфраструктура и за которым пока сложным представляется наблюдение. В условиях сегодняшнего времени, эпидемиологической безопасности оно имело опыт и в России, только теперь будет чуть в другой проекции. Наблюдательское сообщество, общественные структуры и политические партии должны сейчас максимально быть в информационной повестке, где существуют очень большие вызовы. Мы должны дискутировать с ними не только в оперативном режиме, но и на долгосрочную перспективу», — завершил свой комментарий общественный деятель.

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