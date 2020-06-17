Москва, , 13:11 — REGNUM В 2019 году в России выявлены пять экстремистских организаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

«Принимались меры по недопущению иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны. По искам Генпрокуратуры пять организаций судами признаны экстремистскими, принято решение об их ликвидации. Все они имели зарубежные центры, откуда фактически и управлялись. Кроме того, в 2019 году в России признаны нежелательными четыре иностранные неправительственные организации», — заявил Краснов.