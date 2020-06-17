Москва, , 13:10 — REGNUM Пресечение распространения экстремистской информации в интернете остаётся одним из приоритетных направлений прокуратуры в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

«Приоритетным направлением оставалось пресечение распространение информации экстремистского характера в сети интернет. В Роскмонадзор направлено направлено 149 требований, в результате чего более чем с 45 тыс. сайтов удалены сведения, содержащие призывы к незаконным публичным мероприятиям и массовым беспорядкам, заблокирован доступ к 81 тыс. ресурсам», — заявил Краснов.

В целом же количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в прошлом году снизилось более чем в два раза, что обусловлено частичной декриминализацией статьи 282 уголовного кодекса РФ.

«В связи с этим прокурорами применялись новые полномочия по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в возбуждении вражды по признакам национальности или отношения к религии», — указал генпрокурор.

По его словам, в 2019 году возбуждено 427 таких дел, наказано почти 400 виновных лиц