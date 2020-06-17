Киев, , 13:12 — REGNUM В Киеве участники акции протеста против бездействия полиции пришли к дому возле Мариинского парка, где снимает квартиру президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 17 июня издание Strana.ua.

Митингующие скандировали «Вова, выходи!», «Страна не Квартал и нам не смешно», «Закон один для всех», «Верни наши голоса».

Президент Украины, который в данный момент находится на самоизоляции, к людям не вышел.

После завершения акции колонна протестующих двинулась в сторону станции метро «Арсенальная».

По слухам, в ходе акции протеста были задержаны 12 членов радикальных группировок, которые нападали на участников митинга.

«Мы отвоевали улицу сегодня», — написала в telegram-канале журналист Ольга Шарий.

Напомним, митинг против бездействия полиции и безнаказанности радикалов начался у стен офиса президента Украины, затем переместился к зданию МВД и завершился у дома Зеленского. По разным данным, в мероприятии приняли участие от тысячи до трёх тысяч человек.

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