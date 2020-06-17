Сеул, , 13:04 — REGNUM Второй замглавы МИД Южной Кореи провел видеоконференцию с представителями южнокорейских дипломатических миссий семи стран Центральной и Южной Америки, с которыми обсудил ситуацию с коронавирусом и меры по поддержке сограждан, проживающих за рубежом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, во встрече приняли участие представители дипломатических миссий Южной Кореи в Гватемале, Мексике, Бразилии, Аргентине, Эквадора, Чили и Перу.

В рамках разговора Ли Тхэ Хо призвал дипломатов приложить усилия по поддержке граждан Южной Кореи, желающих вернуться на родину, в получении медицинской помощи, а также южнокорейских бизнесменов.

В свою очередь представители дипломатических ведомств отметили, что готовят соответствующие меры по поддержке сограждан, испытывающих трудности на фоне ухудшения экономической ситуации в странах из-за коронавируса, и уязвимым слоям населения, а также сообщили о тесном сотрудничестве с местными органами власти.